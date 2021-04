Warum tausende Plastikflaschen in diesem See schwimmen

Der Tararete-Kanal und der Uru-Uru-See sind von Plastikflaschen übersät.

imago images/Agencia EFE

Oruro. Ein Naturparadies in Bolivien versinkt im Müll und Umweltschützer schlagen Alarm. Die Bilder vom Uru-Uru-See sind schockierend.

In diesem Artikel erfährst Du: warum der See in Bolivien zu einer Müllkippe mutiert istwarum das besonders für die Tiere bedrohlich istwas Umweltschützer gegen den Müll tun wollenDer Uru-Uru-See in Bolivien war mal ein Naturparadies. Der Se