Wird alles wieder wie vor Corona? Wie wir in Zukunft reisen werden

Verreisen bietet vielen Menschen eine meist lang ersehnte Erholung. Aber wie sieht der Urlaub in der Zukunft aus?

imago images/MiS

Hamburg. Der Wunsch zu verreisen ist bei vielen Menschen groß – trotz oder gerade wegen Corona. Doch das Reisen verändert sich. Welche Rolle spielen Klimawandel, Corona und Co.? #neo ist auf der Suche nach Antworten.

In diesem Text erfährst Du:wo Du auch in Zukunft bedenkenlos Urlaub machen kannstwie sich dieser Urlaub von vergangenen Reisen unterscheidetwie Du Reiselust mit Nachhaltigkeit kombinierstJeder zweite Deutsche plant 2021 in den Urlaub zu fah