Google Maps sucht in Zukunft die umweltfreundlichste Route

Einige der neu angekündigten Funktionen von Google Maps kommen schon bald nach Deutschland.

imago images/ZUMA Wire

Berlin. Im offiziellen Blog hat Google Deutschland Neuerungen beim Kartendienst Google Maps vorgestellt. Unter anderem sind Features mit dabei, die den umweltfreundlichsten Weg zum Ziel finden.

In diesem Artikel erfährst du:welche neuen Funktionen es demnächst bei Google Maps gibtwie der Kartendienst in Zukunft die umweltfreundlichste Route suchtwann die neuen Features in Deutschland verfügbar sindTechnologie-Riese Google hat