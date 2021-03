Wie kommen die Lebensmittel in den Unverpackt-Laden?

Im Unverpackt-Laden kann man seine Einkäufe direkt in den eigenen Behälter abfüllen. Wie werden die Produkte an den Laden geliefert?

imago images/Shotshop

Hamburg. Unverpackt-Läden bieten, wie der Name schon sagt, Produkte direkt zur eigenen Abfüllung an. Aber wie kommen die Lebensmittel in den Laden?

In diesem Artikel erfährst Du:in welchen Verpackungen die Lebensmittel im Unverpackt-Laden ankommen wie der Verband "Unverpackt e.V." versucht, mit Lieferanten nachhaltigere Lösungen zu findenTipps, die das Einkaufen im Laden erleichte