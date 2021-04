Gegen Corona werden erstmals mRNA-Impfstoffe eingesetzt. Diese Technik ist auch die größte Hoffnung im Kampf gegen Krebs.

Hamburg. Die Krebsforschung half dabei, Corona-Impfstoffe zu entwickeln. Rücken dadurch auch Impfungen gegen Krebs näher?

In diesem Artikel erfährst Du:welche Reaktionen mRNA-Impfstoffe im Körper auslösenwie mRNA-Impfstoffe Hoffnung in der Krebsimmuntherapie machenwann es eine Krebs-Impfung geben könnteDie Impfstoffe gegen das Coronavirus sind in zweierlei Hin