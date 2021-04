In diesen Städten kannst Du besonders gut vegan leben

Was sind die vegan-freundlichsten Städte in Deutschland? Ein Ranking gibt Aufschluss.

imago images/imagebroker/Franziska Ritter

Hamburg. Sich in Deutschland vegan zu ernähren ist oft gar nicht so einfach. Dennoch gibt es Städte, die sich dabei hervortun. Hier gibt es ein Ranking mit den Top 10 der vegan-freundlichsten Städte Deutschlands.

In diesem Artikel erfährst Du:wie viele Menschen in Deutschland derzeit vegan lebenwelche Stadt die vegan-freundlichste in Deutschland istin welchen Restaurants Du besonders gut vegan essen kannstWer schon einige Zeit Veganer ist, dürfte si