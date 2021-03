Deutsche sind sehr vorsichtig bei der Geldanlage: Lediglich 11,3 Prozent besitzen Anteile an Investmentfonds und nur 9,9 Prozent investieren in Aktien.

Hamburg. Der Finanzsektor ist eine eigene Welt mit vielen komplizierten Begriffen. Welche Du auf jeden Fall kennen solltest und was sich dahinter verbirgt, erfährst Du hier.

Seit Jahren zeigt sich in Umfragen und Studien, dass es den Deutschen an Finanzwissen mangelt. Bereits 2004 stellte die Bertelsmann Stiftung in einer Untersuchung fest, dass die Bürger zu wenig Kenntnisse haben, um angemessene Vorsorge- und