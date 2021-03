Algen und Carbonbeton: Womit wir in Zukunft unsere Häuser bauen könnten

Carbonbeton ist dank seiner Materialeigenschaften vielseitiger einsetzbar als Stahlbeton und könnten beispielsweise den Brückenbau revolutionieren.

imago stock&people

Hamburg. Nachwachsende Dämmmittel und lichtdurchlässiger Beton – die Zukunft hält viele neuartige Baustoffe bereit. Ein paar haben wir uns näher angesehen.

In diesem Artikel erfährst Du:was für nachhaltige Baustoffe es beispielsweise gibt warum die Welt trotzdem weiter Beton und Co. braucht welche Anstrengungen die Industrie in Sachen Nachhaltigkeit unternimmtUm es vorweg zu nehmen: Nein, wir