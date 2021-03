Komplimente machen uns glücklicher und verbessern unsere Beziehung zu anderen Menschen. Aber warum ist das so?

imago images/Panthermedia/Antonio Guillem

Berlin/Hamburg. Lobende Worte tragen dazu bei, die Beziehung in der Freundschaft oder der Liebe zu verbessern. Doch warum ist das so? Und was sind die beliebtesten Komplimente unter Frauen und Männern?

In diesem Artikel erfährst Du:welche Wirkung ein Lob auf Dich und andere Menschen haben kannwas die beliebtesten Komplimente unter Frauen und Männern sindwarum es für das richtige Kompliment auf die Situation ankommtSchöne Haare, ausgefalle