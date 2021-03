So viele Tassen Kaffee kannst Du täglich bedenkenlos trinken

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch wie viele Tassen solltest Du täglich trinken? Und wie gesund ist das eigentlich?

imago images/José Antonio Baeza

Hamburg. Es ist des Deutschen liebstes Getränk: Kaffee gehört für viele Menschen zum täglichen Leben dazu. Und das kann sogar ganz gesund sein – wenn Du es nicht übertreibst.

In diesem Artikel erfährst Du:ob Du Dir Sorgen machen musst, wenn Du zehn Tassen Kaffee am Tag trinkstbei welchen Krankheiten Kaffeekonsum das Risiko zur Erkrankung senken kannob Du wirklich Kaffee trinken solltest, wenn Du wach werden will