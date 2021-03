San Diego. Dr. Inna Kanevsky erklärt in ihren TikTok-Videos, wieso die Thesen der Küchentisch-Psychologen nicht stimmen.

Wer auf der Videoplattform TikTok durch die einzelnen Clips scrollt, findet nicht nur Tanzeinlagen und Koch-Tutorials: Einige Nutzer haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Followern Lebensweisheiten und angebliche Erkenntnisse aus der Psychologie mitzuteilen. Die Hobby-Psychologen haben dabei aber die Rechnung ohne Inna Kanevsky gemacht: Die Psychologie-Professorin aus Kalifornien nimmt sich die Videos vor und unterzieht sie einem Faktencheck. Natürlich nicht ohne die für TikTok nötige Prise an Humor – und skurrilen Outfits .

Die Expertin räumt mit Mythen auf

"Die Psychologie besagt: Wenn jemand lacht und dich dabei anguckt – dann steht er auf dich", sagt eine TikTok-Userin in die Kamera. "Die Psychologie sagt so etwas nicht", kontert Kanevsky trocken. "Und fangt gar nicht erst mit der Theorie an, dass jemand in dich verliebt ist, wenn du von ihm träumst. Wie soll das denn funktionieren?", erklärt sie weiter.

Kanevsky arbeitet als Psychologie-Professorin am Mesa College in San Diego. Sie reagiert bei TikTok vor allem auf populäre Videos, die sich mit (angeblich wissenschaftlichen) Persönlichkeitstests, "Random facts" und dem Einfluss der Astrologie auf unsere Beziehungen beschäftigen. Mittlerweile hat sie bei TikTok über 770.000 Follower und 15 Millionen Likes.

Content für ihren Kanal hat Inna Kanevsky momentan auf jeden Fall genug: Mit Formulierungen wie "nach wissenschaftlichen Erkenntnissen..." oder "Studien zufolge..." beginnen zahlreiche User ihre Videos, in denen sie dann ihren Followern die scheinbar nützlichen Fakten präsentieren. Die Psychologie-Professorin wird nicht müde, von den TikTokern Quellen und Beweise für ihre Theorien zu fordern – und wird prompt geblockt. Mit ihrem wissenschaftlichen Know-How ist es dann Kanevskys Aufgabe, die Theorien in ihren eigenen Videos aufzudröseln.

Gefährlich: Manche User geben Anleitung zur Selbstdiagnose

Die unbelegten Aussagen könnten sogar gefährlich sein, meint Kanevsky: In einem Fall reagiert sie auf ein Video, in dem eine TikTokerin drei Anzeichen für "high-functioning anxiety" (zu Deutsch: hochfunktionale Angststörung) aufführt. Das ist eine Diagnose, die nur von einem Psychologen gestellt werden kann. Die mentale Gesundheit anderer solle man nicht für Klicks benutzen, antwortet Kanevsky auf den Clip. Ohne Belege für die Behauptungen könnten diese nicht so stehen gelassen werden. Die Expertin hat am Ende nur noch eines zu sagen: "Please stop. Thank you."