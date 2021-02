"Dognapping", also das Entführen von Hunden, ist momentan in England ein großes Problem. Oft werden Welpen geraubt.

imago images/H. Schmidt-Roeger

London. Während der Corona-Pandemie boomen illegale Geschäfte mit Tieren. In Großbritannien sind Hunde besonders in Gefahr.

Einsamkeit, Bewegungsmangel, Angst: Viele Deutsche haben sich in der Corona-Pandemie ein neues Familienmitglied in Form eines Haustieres angeschafft. Die Tierheime erlebten einen so großen Ansturm, dass manche zur Weihnachtszeit sogar