Saisonkalender für Gemüse und Obst: Wann haben die Lebensmittel vom Markt oder aus dem Bioladen in Deutschland Saison?

imago images/Countrypixel

Hamburg. Welches Gemüse hat wann Saison? In unserem Kalender fürs ganze Jahr findet ihr Obst, Gemüse und Salate in der Übersicht.

Wann haben Tomaten in Deutschland Saison? Welches Obst kannst du wann auf dem Markt frisch kaufen? Welche Salate gibt es regional auch im Winter? In unseren Saisonkalendern für Gemüse, Obst und Salate findest du die Antworten. In der Übersi