So krass kannst Du mit Rabattmarken sparen

Extreme Couponing in Deutschland: Sparen mit Gutscheinen ist beliebt. Doch funktioniert extremes Sparen mit Rabattmarken auch in Deutschland?

imago images/STPP

Berlin . In den USA ist es längst ein Trend: Extreme Couponing. Mit einer Vielzahl an Rabattmarken, Codes und Flyern können ganze Wocheneinkäufe finanziert werden. Aber funktioniert das auch in Deutschland?

Rabattcoupons an der Kasse, Gutschein-Schnipsel in der Werbung oder Prozente-Codes für Online-Shopping: Was für viele nur nervige Werbung und überflüssiger Müll ist, lässt Sparfüchsen das Herz aufgehen. Mit Coupons lassen sich teilweise bet