Grüner Knopf – Ein Label für faire Kleidung.

imago-images/photothek

Hamburg. Nachhaltiger Konsum ist längst kein Trend mehr. Oft ist fair produzierte Kleidung jedoch teurer, als Fast Fashion. Lohnt sie sich trotzdem?

Investieren in teure und zeitlose Stücke, die einem am besten über Jahrzehnte erhalten bleiben – so geht Nachhaltigkeit. Doch oft scheitert dieser Vorsatz nicht nur an der Qualität der Mode, sondern an unserer Wegwerfmentalität: lieber