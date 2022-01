Warum sich die "Reisehose" in ganz Deutschland ausbreitet

Bequeme Hosen für die Reise sind praktisch – und scheinen zum Trend zu werden.

dpa/Ole Spata

Osnabrück. Aus dem Rest der Republik hat NOZ-Vize Burkhard Ewert einen Trend aus Berlin beobachtet, der sich im ganzen Land auszubreiten scheint: Die "Reisehose". Für wen sich die schicke Jogginghose lohnt.

Wenn Ihnen in Berlin mal jemand in Jogginghose entgegenkommt, auch wenn er bei der Arbeit ist, braucht Sie das nicht zu wundern. Es handelt sich um keine Jogginghose. Das habe ich in diesen Tagen gelernt. Bei den Teilen, die auch an eine zu