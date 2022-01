Wer war in der Pandemie besonders belastet? Hier eine Grenze zu ziehen, ist fast unmöglich, findet unser Autor. Symbolfoto

imago images/Westend61

Osnabrück. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will den Pflegebonus nur an Pflegekräfte zahlen, die in der Pandemie besonders belastet waren. Aber wie wählt man diese Gruppe aus, fragt unser Autor.

Karl Lauterbach ließ in der Öffentlichkeit nie Zweifel daran, wie gerne er Gesundheitsminister werden wollte. Nun ist er es. Doch anstatt sich voll auf die Leitung seines Ressorts und die Erarbeitung von Gesetzen zu konzentrieren, die die A