Mit dem Augenglas in der Hand dem Geheimnis der Morde im Kloster auf der Spur: Sean Connery als William von Baskerville in der Verfilmung des Bestsellers "Der Name der Rose".

Neue Constantin Film / Cristaldi imago images

Osnabrück. Alte Wörter: In der Sprachkolumne "Wortklauber" geht es Sprachschätze, die in Gefahr sind, verloren zu gehen. Das Wort heute: Augenglas.

Dieser William von Baskerville ist ihm nicht ganz geheuer, dem braven Novizen Adson von Melk. Der Kirchenmann in der Kutte führt im Reisesack mit sich, was er Maschinen nennt – darunter etwas, was für das finstere Mittelalter ganz unerhört