Ist es ok, andere zu überreden, Alkohol zu trinken?

Nicht jeder Gast möchte Alkohol trinken – auch nicht nur ein Glas zum Anstoßen.

Osnabrück. Im Januar ist es beliebt auf Alkohol zu verzichten. Dry January nennt sich das Ganze dann – trockener Januar. Erschwert wird dieses Vorhaben durch Menschen, die einen überreden wollen, doch wenigstens ein Gläschen zu trinken – zum Anstoßen.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der es zum guten Ton gehört, zum Essen ein Glas Wein oder ein Feierabend-Bier zu trinken. Wenn sich Freunde und Familie treffen, ist die erste Frage, was jeder denn trinken möchte. Ein Glas Wasser als Ant