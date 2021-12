Etwas Koks zum Feiern: erst einmal im Monat, dann nur am Wochenende und am Ende jeden Tag, jedoch nicht mehr gezogen, sondern gespritzt. Maik N. hat eine Drogenkarriere hinter sich.

Boris Roessler/dpa

Hamburg. Maik N. spritzte Kokain und Heroin, trank und nahm Tabletten. Er war tief im Strudel der Sucht gefangen. Doch er hat sich rausgekämpft und ist seit mehreren Jahren clean. Wie hat er das geschafft?

Maik N. (Name der Redaktion bekannt) nimmt einen kräftigen Schluck Kaffee. In der Vorweihnachtszeit sitzen in einem Café in Elmshorn um ihn herum Pärchen, Familien und Freunde, die sich unterhalten, lachen. Maik N. hält kurz inne – und sagt