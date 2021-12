An diesen Neujahrsvorsätzen scheitern Sie garantiert – wir sagen Ihnen warum

Alle Jahre wieder... stecken wir uns viel zu hohe Ziele fürs neue Jahr. (Symbolfoto)

imago images/Martin Bäuml Fotodesign

Osnabrück. Neujahrsvorsätze stehen mal wieder hoch im Kurs – doch wie in jedem Jahr sind die meisten von ihnen zum Scheitern verurteilt. Warum es 2022 wieder nicht klappen wird, erfahren Sie hier.

Immer wieder kommen Menschen am Ende des Jahres auf die Idee, ab sofort etwas in ihrem Leben ändern zu müssen. "Ab morgen wird endlich alles anders", hört man sie dann in der Silvesternacht sagen. Denn Neujahrsvorsätze haben mal wieder Konj