Gott ist auf Instagram: So will eine Pastorin ihre Kirche ändern

Pastorin Josephine Teske, Mitglied des Rates der EKD, spricht Menschen vor allem auf Instagram an.

Kathrin Emse

Osnabrück/Büdelsdorf. Auf ihrem Instagram-Account „Seligkeitsdinge“ folgen Pastorin Josephine Teske mehr als 34.000 Menschen. Neben ihrer Stammgemeinde hat die 34-Jährige im Internet eine zweite Gemeinde aufgebaut.

Ihr Glaube ist unerschütterlich. Zumindest der an Gott. Der an die Kirche, in der Josephine Teske Pastorin ist, hingegen kommt immer wieder ins Wanken. Zu starr erlebt sie viele Amts- und Würdenträger dort, zu sehr im Alten verhaftet. Und v