Was tun, wenn die Gans verbrennt oder die Soße versalzen ist?

Das Weihnachtsessen soll ein Festmahl werden. Doch was tun, wenn die Gans verbrennt und die Soße versalzen ist? Ein Profi hat kostbare Tipps.

Oliver Tobolewski-Zarina

Reinsbüttel. Es ist ein Horrorszenario zu Weihnachten: Die Gäste freuen sich schon auf das Essen, doch in der Küche läuft es nicht rund. Ein Profi-Koch verrät seine Tricks, wie man verbranntes oder versalzenes Essen zu Weihnachten rettet.

Das Weihnachtsessen soll besonders sein, es soll sich abheben vom grauen Allerlei, weshalb an den Festtagen Gerichte zubereitet werden, die eben nicht alltäglich sind. Nach mehreren Stunden in der Küche, wenn die Familie am Essenstisch sitz