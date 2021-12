Sollte man den eigenen Kindern die Lüge vom Weihnachtsmann auftischen oder reicht es, dass die Kinder wissen, wer die Geschenke wirklich bringt?

Adobe Stock

Osnabrück. An Weihnachten feiern Christen in aller Welt die Geburt Jesu. Sollte man Kindern die Freude am Weihnachtsmann lassen oder doch besser auf die neuzeitliche Mär verzichten? Ein Pro und Contra.

Unsere Redakteure befinden sich im Streit. Oliver Tobolewski-Zarina ist der Überzeugung, dass der Glaube an den Weihnachtsmann wertvoll für Kinder ist. Der Kern der Geschichte ist urchristlich. Julia Voigt hingegen findet: Der Weihnachtsman