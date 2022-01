Osnabrück. Ab dem 50. Lebensjahr verändern sich der Körper und die Fitness entscheidend. Crash-Diäten seien dabei der Super-GAU für den Stoffwechsel, erklärt Fitnessexperte Ingo Froböse im Interview. Worauf Sie stattdessen setzen sollten.

Der Stoffwechsel beeinflusst, ob man dick oder dünn, alt oder jung, vital oder unfit ist, betont Bestsellerautor Ingo Froböse in seinem neuen Buch "Der Stoffwechsel-Kompass". Im Interview mit unserer Redaktion erklärt er, warum es wichtig ist, sich ab dem 50. Lebensjahr damit auseinanderzusetzen.

Der Universitätsprofessor an der Sporthochschule Köln plädiert statt Diäten für ein aktives Leben, in dem zum Einstieg der Alltag zur Trainingsstätte wird und gibt Tipps zur Erhaltung der Muskulatur. Selbst wer immer sportlich fit war, sollte sein Sportprogramm in der zweiten Lebenshälfte umstellen, sagt der Fitnessexperte.

Herr Froböse, was unterschätzen viele Menschen im Zusammenhang mit den Veränderungen des Stoffwechsels ab 50?



Wir unterschätzen, dass wir selber viele Fähigkeiten haben, uns unsere Jugendlichkeit, Fitness und Vitalität zu erhalten. Wir haben schnell die Ausrede auf den Lippen „Ich werde jetzt wohl alt“, wenn sich merkliche Veränderungen einstellen wie erste Krankheiten, Probleme mit dem Gewicht oder beim Treppensteigen, wobei wir den Sport meist auch nicht mehr so ausüben. Mein Motto, das ich den meisten Menschen mitgeben möchte, lautet deshalb: Du kannst etwas tun, der Körper macht es mit. Er ist in jedem Alter anpassungsfähig. Bitte hisse nicht mit 50 die weiße Flagge, sondern agiere aktiv dagegen.

imago images/Future Image/Christoph Hardt

Müssen sich auch Menschen umstellen, die sich lange vor ihrem 50. Geburtstag ausgewogen ernährt und immer sportlich aktiv waren?

Ja. Es gibt Menschen, die seit ihrer Jugend ein sportliches und gesundes Leben geführt haben, aber auch für sie reicht es ab 50 nicht, ihre Sportart wie bisher auszuführen. Sie müssen einige Dinge – nicht so viele wie die Anfänger – verändern, sonst droht der Verlust der Muskelmasse. Denn es gibt bei allen Menschen ab 50 eine Umstellung des Hormonprozesses und damit des Aufbauprozesses. Viele denken bei körperlicher Aktivität an Ausdauersport: mal laufen, mal radeln oder mal schwimmen. Je älter ich werde – das gilt auch für magere und hagere Sportler – muss ich aber die Muskulatur mehr wertschätzen. Ich muss sie unbedingt erhalten, weil sie das größte Stoffwechselorgan ist.

Anzeige Anzeige

Zur Person Prof. Dr. Ingo Froböse geboren 1957 leitet an der Deutschen Sporthochschule Köln das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung sowie das Institut für Bewegungstherapie. Als Sachverständiger berät er den Bundestag in Fragen der Prävention. Zudem ist er als wissenschaftlicher Berater für Gesundheitsvorsorge für diverse Krankenkassen tätig. Der Fitnessexperte hat bereits zahlreiche Bücher zu den Themen Gesundheit, Sport und Ernährung veröffentlicht.

Wie lautet da konkret Ihre Empfehlung?

Zwei bis drei Mal in der Woche Muskeltraining betreiben. Dabei erstmal auf die großen Muskelgruppen achten: Wade, Oberschenkel, Gesäß, Bauch und Rücken, weil die den größten Einfluss auf den Stoffwechsel haben. Wichtig: Die Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das heißt, Muskeln müssen immer so energetisch ausgelastet werden, dass sie dann einem Wachstumsprozess unterliegen. Muskel können in jedem Alter trainiert werden. Sie dürfen und müssen quasi trainiert werden – auch bis zur Grenze ihrer Belastbarkeit.

Fit, schlank, wach – was sollten Menschen tun, die das alles nicht sind, um gut durch die zweite Lebenshälfte zu kommen?

Ich würde mit einem aktiven Leben starten. Es muss nicht Sport sein, aber es sollte zunehmend erstmal Alltagsbewegung sein. Das bedeutet: Das Treppenhaus als Trainingsstätte zu sehen. Zu verstehen, dass jeder Weg, jede Bewegung eine positive Stimulanz für das Organsystem ist. Sich also bewusst darüber freuen, wenn der Parkplatz nicht vor der Tür ist.

Was ist noch für den Einstieg wichtig?

Man sollte versuchen, den Stoffwechsel so oft es geht im Alltag hochzufahren. Beispielsweise stündlich die Inaktivitätsphase vor dem Computer oder am Arbeitsplatz unterbrechen und eine gewisse Aktivität betreiben: ein paar Kniebeugen, Treppensteigen oder in der Mittagspause rund um den Block gehen. Wer im Homeoffice sitzt, kann eine Feierabendrunde machen. Durch das Sammeln von Bewegungspunkten im Alltag entwickeln sich neue Prozesse des Stoffwechsels.

Beispielsweise?

Die Durchblutung wird verbessert, das Immunsystem gekräftigt und die Herz-Kreislauf-Funktion wieder ausbalanciert. Vor allem aktiviere ich letztendlich alle Energie- und Reparaturbereitstellungsprozesse des Körpers. Nach einer Feierabendrunde schlafe ich besser, tiefer und gebe dem Körper deutlich mehr Regenerationszeit, weil er die einfach braucht. Das heißt: Körperliche Aktivität ist ein Lebensmittel für uns Menschen.

Stimmen Sie ab:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Ab wann werden Bewegungsmuffel die ersten Erfolge spüren?



Nach zwei bis vier Wochen bekomme ich schon ein neues Körpergefühl, weil ich Muskulatur spüre. Wenn ich nach zwei bis vier Wochen in den Spiegel schaue, habe ich schon eine ganz andere Ausstrahlung. Ich bin aufrechter, weil ich eine Körperspannung habe. Nach etwa vier Wochen habe ich schon eine viel bessere Leistungsfähigkeit im Alltag in meinem Herz-Kreislaufsystem. Nach sechs Wochen sind erste Muskeln neu gewachsen und – wenn ich das will – habe ich auch zwei Kilo abgenommen.

Wie bleibt man weiter am Ball?

Es gibt immer eine Motivationskurve von sechs bis acht Wochen. Das bedeutet: Man sollte sich kleine Ziele setzen, die man nach sechs Wochen erreicht. Danach belohnt man sich – kauft sich ein neues Laufshirt oder ein paar neue Schuhe – und steckt sich ein neues Ziel, das wiederum in sechs bis acht Wochen entfernt ist. So hält man immer die Motivation. Belohnen sollte man sich nur, wenn man es wirklich geschafft hat. Wichtig ist, dass man immer Spaß daran hat, was man tut und gerade beim Sport nicht übertreibt.

imago images/Westend61/Daniel Ingold

Was gilt da für Anfänger oder Wiedereinsteiger?

Sport treiben sollte man gerade in der Anfangsphase immer so, dass man sich subjektiv unterfordert fühlt. Dass man unter der Dusche steht und sagt: Das war wieder schön. Das mache ich morgen wieder. So sollte es sein.

Zur Sache Stoffwechsel Unter Stoffwechsel - auch Metabolismus genannt – versteht man die Gesamtheit der biochemischen Vorgänge in den Zellen. Dabei werden aufgenommene Stoffe auf-, ab- oder umgebaut. Der Stoffwechsel liefert damit die Grundlage für alle lebenswichtigen Funktionen des Körpers. So produziert der Körper täglich beispielsweise mindestens 40 bis 60 Kilogramm Energie, wovon allein das Gehirn schon fast 20 Prozent benötige, schreibt Ingo Froböse in "Der Stoffwechsel-Kompass". Der Metabolismus habe zudem auch Einfluss auf sämtliche Alterungsprozesse – auf das Aussehen, die Figur, die Falten und Hautveränderungen ab dem 50. Lebensjahr.

Zum Thema Ernährung: Zum Jahresanfang haben mit den guten Vorsätzen auch Diäten, meist Crash-Diäten, wieder Konjunktur. Was empfehlen Sie?

Diäten sind der Super-GAU für den Stoffwechsel. Ich sage: Lasst die Finger von den Diäten! Der Stoffwechsel fährt dann nachhaltig und überdauernd in einen Hungernotlauf, denn er muss dafür sorgen, dass er mit der wenigen Energie noch ausreichend Versorgung betreibt. Das bedeutet: Alle inneren Organe und die Durchblutung fahren ihre Aktivität ein wenig zurück. Es läuft ein Sparmodus ab, der nicht gut ist. Ich baue mich damit nicht weiter auf, sondern fördere Trägheit, Müdigkeit und Energielosigkeit. Um gesund und fit zu bleiben, müssen wir essen. Immer so viel, dass der Stoffwechsel versorgt ist. Einfache Formel: eine Kilokalorie mal 24 mal Normalgewicht (Körpergröße minus 100). Das ist das Minimum, was man essen sollte. Man braucht eine bestimmte Energie und Baustoffe, um fit und vital durch das Leben zu kommen. Aber es kommt auch auf die Qualität der Nahrung an.

Was raten Sie?

Morgens energiegeladen essen, das heißt kohlenhydrat- und fettreich. Mittags nährstoffreich, regional, saisonal und vielfältig und abends protein- und eiweißreich, Kohlenhydrate weglassen. So gibt man dem Stoffwechsel entsprechend seiner Biorhythmik tagsüber Energie und nachts Baustoffe, damit kann der Körper alles gewährleisten, was der Stoffwechsel braucht. Wir müssen den Baustoffwechsel optimal fördern durch die richtigen Substrate, durch ausreichende Regenerationszeiten, damit wir wieder voller Kraft sind, wenn der Wecker morgens klingelt. Das kann man nicht dem Zufall überlassen. Wer das macht, der quetscht sich aus wie eine Zitrone. Doch das schaffen die meisten Menschen nicht. Das ist der große Fehler. Ganz provokant gesagt: Wir haben in Deutschland ein Regenerationsproblem, weil wir unseren Organismus, unseren Stoffwechsel, nicht genug Regeneration erlauben.

Buchtipp:Ingo Froböse: "Der Stoffwechsel-Kompass - Was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält". Ullstein-Verlag, 304 Seiten, 19,99 Euro.

Ullstein-Verlag

Lesen Sie weitere XL-Themen: