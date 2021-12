Der Grinch versucht, das Fest zu sprengen.

Osnabrück. Zum Weihnachtsfest sitzen viele Familien auf einem Pulverfass. Oft reicht ein kleiner Funke und es knallt. Und wenn dann auch noch der Grinch mitmischt, ist Weihnachten verloren. Was wäre, wenn er sich wirklich einmischen würde?

Weihnachten. Endlich! Und diesmal soll es auch so richtig schön werden. So wie in der Jacobs-Krönung-Werbung. Wissen Sie noch? Die, wo die ganze Familie an einer großen Tafel zusammenkommt. Alle sind glücklich, fröhlich, entspannt. Die