Osnabrück. "Ein Schnaps regt die Verdauung an": Zum Thema Alkohol gibt es zahlreiche Weisheiten und Sprichwörter. Doch welche von ihnen sind wahr und welche können Sie schnell wieder vergessen: elf Mythen im Faktencheck.

Ein Bier oder ein Glas Rotwein am Abend in geselliger Runde mit Freunden, Cocktails und Longdrinks beim Feiern in der Kneipe oder in der Diskothek: Für viele Menschen gehört Alkohol zum Alltag. Die Gefahr einer Alkoholsucht und die körperli