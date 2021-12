Miriam Peters (30) setzt sich mit den "Land-Grazien" gegen Gewalt gegen Frauen in den ländlichen Regionen ein.

Ankea Janßen

Sandesneben-Nusse. Häusliche Gewalt gegen Frauen in ländlichen Regionen ist ein Tabuthema. Damit Betroffene sich trotzdem Hilfe suchen können, fährt Miriam Peters mit einem getarnten Firmentransporter von Dorf zu Dorf.

Der Transporter steht auf einem Parkplatz am Rande eines kleinen Waldstücks irgendwo im Kreis Herzogtum Lauenburg. Der Boden ist feucht und schlammig, der Himmel grau an einem Donnerstag Anfang Dezember. An den Bäumen hängt kaum mehr ein Bl