Quinoa nimmt beim Kochen Geschmack auf. Wichtig daher: Das Kochwasser kräftig abschmecken.

Stefanie Hiekmann

Osnabrück. Quinoa in Salaten oder auch als Beilage ist beliebt. Die kleinen Samen sind eine Alternative zu Kartoffeln, Reis und Nudeln. Doch wie bereitet man Quinoa richtig zu?

Ist doch klar: Einfach in Wasser kochen, etwas Salz dazu – fertig! Ganz so einfach ist es nicht. Wer die kleinen Quinoasamen einfach nur in Wasser oder Salzwasser zubereitet, bringt nicht wirklich viel Geschmack in den Topf. Quinoasamen hab