Sieht harmlos aus, aber Vorsicht: Helgoländer Eiergrog.

Imago Images/Lars Berg

Osnabrück. Wenn es draußen so richtig kalt wird, gilt in Norddeutschland die Devise: Aufwärmen, und zwar von innen. Ein nicht ganz nüchterner Blick auf die alkoholischen Spezialitäten von der Küste, die uns besonders gut schmecken.

Wer an der Küste gut durch den Winter kommen will, muss hart im Nehmen sein. Und das liegt ausnahmsweise nicht am Wetter: Denn wenn der Sturm über die Nordsee fegt, die Flut kommt und der Regen waagerecht über die Deiche peitscht, lauert di