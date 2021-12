Quinoa lässt sich gut zu einem Salat verarbeiten.

Osnabrück. Quinoa wurde 2013 zur Pflanze des Jahres gekürt und ist seit Jahren als "Superfood" bekannt. Hauptsächlich wird das Korn der Inkas aus Südamerika importiert, doch auch in Deutschland wird das Korn angebaut.

In ihrer Heimat in Bolivien, Peru und Ecuador wächst Quinoa bis in einer Höhe von 3000 Metern. In Norddeutschland in der Lüneburger Heide und in Schleswig-Holstein reichen ihr 40 bis 60 Meter über dem Meeresspiegel. Der Anbau hier zu Lande