Plattdeutsch ist eine Bauernsprache? Platt is miene Heimat!

Nur noch wenige Deutsche sprechen Plattdeutsch. Warum das schade ist und warum wir das ändern sollten.

imago images/fossiphoto

Börger/Hamburg. Wenn meine Großeltern früher mit mir Plattdeutsch sprachen, fand ich das peinlich. Platt galt bei uns Jugendlichen als Bauernsprache. Heute weiß ich: Platt, dat is miene Heimat. Wat was ik een Döspaddel.

"Kiek moal wer in" steht auf dem großen dunklen Holzschild am Ortsausgang des kleinen emsländischen Dorfes, aus dem ich stamme. "Schau mal wieder vorbei", so die Übersetzung ins Hochdeutsche. Ich mache das regelmäßig, schließlich wohnt mein