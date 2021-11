Warum wir mit den Zähnen knirschen – und was dagegen wirklich hilft

Schmerzhaft: Zähneknirschen zählt schon fast als Volkskrankheit. Symbolfoto

Colourbox.de

Osnabrück. Es knackt, es schmerzt und der beherzte Biss in den Apfel ist kaum mehr möglich. Immer mehr Menschen leiden an Kiefergelenk-Problemen, häufig verursacht durch nächtliches Knirschen. Was dagegen hilft.

Haben Sie gewusst, dass der menschliche Kiefer so kräftig ist, dass man ihn theoretisch als Nussknacker verwenden oder damit beim Tauziehen gewinnen könnte? Wer über einen längeren Zeitraum den Kiefer aufeinanderpresst, reibt oder beides ma