Der Bio-Anbauverband Demeter sieht sich aktuell scharfer Kritik ausgesetzt. Erlangen Sie hier einen Einblick in die Demeter-Landwirtschaft und in das, was wirklich dahinter steckt.

Osnabrück. Die Landwirtschaft in Deutschland steckt in einer Krise. Die ganze Landwirtschaft? Ein Anbauverband namens Demeter boomt. Der Umsatz kratzt an der Milliardenmarke. Doch wissen Verbraucher wirklich, was sie da kaufen?

Die kleine Fotoserie mutete seltsam an, die Robert Kasperan Mitte September auf Twitter teilte. Sie zeigte einen Teil seiner Arbeit als Demeter-Landwirt: Kasperan hatte einen Haufen Kuhhörner gefüllt mit Dung in der Erde vergraben. Hier so