Tierärzte opfern sich oft für ihren Beruf auf. Die Auswirkungen sind verheerend. Symbolfoto

imago images/Addictive Stock

Geesthacht, Schacht-Audorf. Sich um Pferde, Hunde oder Tierbabys kümmern: So stellen sich viele den Alltag von Tierärzten vor. Doch die Realität sieht anders aus. In keinem Job ist das Suizidrisiko so hoch wie in diesem.

Boogy scheint nicht begeistert, dass er auf die Waage soll. Aber was sein muss, muss sein. Als die Tierärztin den gut genährten Kater untersucht, hält er brav still. „Wie geht es ihm? Schon besser?“ Nein, und sein Mittel gegen Durchfal