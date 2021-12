Können Sie richtig zuordnen, was alles in diesem Jahr passiert ist? Symbolfoto

Osnabrück. Ein ereignisreiches Jahr 2021 geht zu Ende. Doch was ist in den vergangenen Monaten noch gleich alles passiert? Und was ist schon länger her? Testen Sie Ihr Erinnerungsvermögen mit unserem Quiz.

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit, sich einmal zurückzulehnen und die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Klar, die Corona-Pandemie war auch in diesem Jahr das alles beherrschende Thema und hat viele andere Ere