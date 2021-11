Hört auf die Moralkeule zu schwingen und lasst die Ungeimpften in Ruhe

Sind Ungeimpfte unsolidarisch? Unsere Autorin geht dieser Frage nach. Symbolfoto

imago images/Future Image

Osnabrück. Seit Monaten streiten wir über die Impfquote und schimpfen über Ungeimpfte, die sich offenbar unsolidarisch verhalten. Warum das Quatsch ist, erklärt unsere Autorin.

Diese Kolumne könnte ein kurzes Vergnügen werden, denn ihr Kern besteht aus einem Satz. Und der geht so: Lasst die Ungeimpften in Ruhe, so lange es keine Impfpflicht gibt. Wer nun doch genauer wissen möchte, warum: Bitte sehr, hier die Lan