Der perfekte Kartoffelgratin braucht nur drei Zutaten: Kartoffeln, Salz und Sahne.

Stefanie Hiekmann

Osnabrück. Kartoffelgratin ist die perfekte Beilage. Dabei reichen bereits drei Zutaten um die herzhafte Ofenspeise zuzubereiten. Eigentlich kinderleicht – nur einen Fehler sollten Sie vermeiden.

Wie so oft in der Welt der Küche gilt auch hier: Erlaubt ist, was schmeckt. Was beim Kartoffelgratin allerdings definitiv nicht funktioniert, sind Diät-Varianten: Cremig, deftig und sahnig muss er sein, der Gratin aus gebackenen Erdäpfeln.