Landwirt Henning Bothe baut Goji-Beeren mit seiner Familie auf seinem Hof in Hagenburg am Steinhuder Meer an. Die fruchtig-süßen Beeren werden bis zu zwei Zentimeter groß.

Elke Schröder

Hagenburg. Der Niedersachse Henning Bothe hat der Schweinezucht abgeschworen und schlägt mit der Goji-Beere einen neuen Weg in der Landwirtschaft ein. Ein Besuch bei Familie Bothe auf ihrem Hof in Hagenburg am Steinhuder Meer.

Plötzlich steht ein Teller mit einer Handvoll kleiner, ovaler roter Beeren auf dem Tisch: „Probieren Sie mal“, sagt Heiko Bothe. Er präsentiert eine Seltenheit: Frische Goji-Beeren aus Norddeutschland und nicht getrocknete aus China importi