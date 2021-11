Diese kleinen Apfelkuchen mit Nuss-Topping gelingen auch Nicht-Bäckern ganz leicht.

Stefanie Hiekmann

Osnabrück. Es sind noch Äpfel da: Wohin damit? Diese kleinen Express-Apfelkuchen sind in weniger als zehn Minuten im Ofen und können auch wunderbar als Dessert serviert werden.

Im Herbst machen wir es uns wieder in der Wohnung gemütlich, am Wochenende wird Kuchen gebacken, überhaupt ist Backen in den Herbstmonaten sehr angesagt. Wer auf der Suche nach einem schnellen Rezept ist, das auch spontan zwei, drei Stunden