Eine Frau wirft an einem See die Angel aus. Wie gut kennen Sie sich mit dem Angeln aus?

Imago images / Cavan Images

Osnabrück. Ob als Sport, Hobby oder Beruf: Angeln gehört immer noch zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler Menschen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Angel-Quiz – Petri Heil!

Manche entspannen ganz allein an einem abgelegenen See, für Kinder ist es ein aufregender Ausflug mit den Eltern und wieder andere betreiben es als echte Sportart: Das Angeln ist für viele Menschen in Deutschland eine beliebte Freizei