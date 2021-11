Exotische Pflanzen: Ingwer und Kurkuma wachsen in der Lüneburger Heide

Frischer Ingwer wächst auf dem Biohof Stövesandt in der Lüneburger Heide. Hermann Reinecke sucht die Herausforderung beim regionalen Anbau von exotischen Kulturen.

Tobias Hoops Photograph/Biohof Stövesandt

Osnabrück. Hermann Reinecke baut in der Lüneburger Heide Ingwer und Kurkuma an. Mit exotischen Pflanzen will er seinen Hof zukunftsfähig machen. Kann das funktionieren?

Aroniabeeren, Süßkartoffeln, Staudensellerie, Ingwer und Kurkuma: Hermann Reinecke kultiviert verschiedene Pflanzen aus fernen Ländern in der Lüneburger Heide, sogenannte Superfoods. Unter dem Begriff versteht man Lebensmittel, denen ein ge