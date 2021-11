Die blau blühende Chia-Pflanze Juana ist die erste, die in Deutschland angebaut werden kann. Im Spätsommer ist sie die ideale Bienenweide.

Universität Hohenheim/Samantha Jo Grimes; imago images (2)/Panthermedia

Osnabrück. Der Anbau von Chia-Samen war bisher in Deutschland nicht denkbar. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Universität Hohenheim hat die erste Chia-Sorte gezüchtet, die sich an die Gegebenheiten in Deutschland angepasst hat.

Es duftet nach Essen, rechts und links der länglichen Osnabrücker Markthalle bereiten Mitarbeiter an unterschiedlichen Ständen Gerichte zu. Menschen schlendern vorbei auf der Suche nach einem Mittagessen. Zwei Personen lesen im Vorbeigehen