Rothirsch auf einer Lichtung: Die Jagdsaison hat begonnen, wir haben pünktlich dazu ein Quiz für alle Hobbyjäger vorbereitet.

Osnabrück. Im Herbst beginnt die Hauptsaison für Jäger in Deutschland. Zehntausende von ihnen sind dann wieder auf Wiesen und in Wäldern unterwegs. Doch wie gut kennen Sie sich mit der Jagd aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

Welche Wildtiere stehen unter besonderem Schutz und wie heißen die Jungen von Wildschweinen? Um in Deutschland jagen zu können, muss man sich gut in der Natur auskennen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Stellen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz unt