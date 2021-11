Exotisches "Superfood" wie Chia, Gojibeeren und Quinoa (von links) bringen zwar mehr Vielfalt in den Ernährungsplan, heimisches "Superfood" ist aber oftmals genauso nährstoffreich und punktet auch mit kürzeren Transportwegen.

imago/Westend61

Osnabrück. Wie "super" ist weit gereistes Superfood im Vergleich mit heimischen Lebensmittel wirklich? Und wie können regionale Produzenten vom Ernährungstrend Superfood profitieren? Ein Vergleich.

Nicht nur in der Erkältungszeit in den Herbst- und Wintermonaten rückt sogenanntes Superfood aus fernen Ländern, darunter Goji-Beeren, in den Fokus. Chiasamen & Co. versprechen aufgrund eines hohen Gehalts an Vitaminen, Mineralien, Anti