Ob gebraten oder als Süßspeise: Die unterschiedlichen Tofuarten lassen sich vielfältig in der Küche verwenden. Symbolfoto

Imago Images/ Michael Bihlmayer

Osnabrück. Tofu ist nicht gleich Tofu: Naturtofu, Räuchertofu oder Seidentofu unterscheiden sich in der Konsistenz und im Geschmack. Das sollten Sie über die vegetarischen Alleskönner wissen.

In fast jedem Supermarkt in Deutschland gibt es mittlerweile Tofu – allerdings in ganz verschiedenen Variationen. Was genau ist eigentlich Tofu und wie wird das Soja-Produkt eigentlich zubereitet?Wie wird Tofu eigentlich hergestellt? T