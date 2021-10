Krampfende Gebärmutter: Was hilft wirklich bei Regelschmerzen?

Bei starken Regelschmerzen kann eine Wärmflasche angenehm sein. Manchen Frauen reicht das nicht. Symbolfoto

Berlin. Krämpfe, bei denen man sich krümmt oder sogar ohnmächtig wird: Was hilft gegen starke Regelschmerzen? Und was an ihnen ist wirklich normal?

Schätzungen zufolge menstruieren täglich 300 Millionen Frauen auf der ganzen Welt. Immer noch werden ihre Schmerzen dabei häufig als "Frauenproblem" kleingeredet. Dabei haben britische Forscher 2016 sogar nachgewiesen, dass Menstruationsbes