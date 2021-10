Wie gut kennen Sie sich mit dem Wetter aus? Finden Sie es in unserem Quiz heraus.

imago images/Westend61/Nicole Matthews

Osnabrück. Was sind "Schön-Wetter-Wolken"? Wie warm ist es in Tropennächten? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie das Zeug zum Meteorologen hätten.

Wind, Regen, Sonne, Wolken: Das Wetter bestimmt maßgeblich das Leben auf der Erde. Um das Wetter, also die physikalischen und chemischen Vorgänge in der Atmosphäre und ihren Einfluss auf die Erdoberfläche, zu erforschen gibt es einen eigene