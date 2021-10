Die Küchen der Zukunft sind teils gar nicht mehr als solche erkennbar.

Eggersman Küchen/Grothus/Bültmann, Ballerina Küchen/Collage: Vincent Buß

Melle. Auf den Küchenmessen bei Melle haben Hersteller ihre neuesten Kollektionen präsentiert – und die aktuellen Trends der Branche. Was ist derzeit angesagt?

Wer wissen will, was in Sachen Küchen angesagt wird, muss in eine beschauliche Region in Nordrhein-Westfalen schauen. Denn rund zwei Drittel aller deutschen Küchen stammen laut den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie aus Ostwes