Sind Sie wirklich beim richtigen Arzt gelandet? Es ist gar nicht so leicht, bei all den Fachbegriffen, den richtigen Mediziner zu finden.

imago images/Shotshop

Osnabrück. Nephrologie, Hämatologie, Rheumatologie – Mediziner haben die vielfältigsten Namen. Glauben Sie, Sie kennen Sie alle?

Wenn Sie eine Erkältung haben, gehen Sie zum Hausarzt. So weit, so klar. Aber was ist, wenn die Niere schmerzt oder die Augen jucken? Für die einzelnen Körperregionen gibt es bestimmte medizinische Fachrichtungen mit zum Teil komplizierten